紐約洋基觸底反彈，13日於延長賽打敗金鶯而寫下4連勝，這仗贏得僥倖，讓他們與後方追兵稍微加大安全距離。洋基出現離譜的3次守備失誤，若不是失誤就可完封對手了。有趣的是渥特(Luke Voit)10局下以神奇的「單局首打席再見犧牲打」助洋基2-1獲勝。

首局下勒瑪修(DJ LeMahieu)敲出二壘安打，最後靠著犧牲打回來得分。洋基領先到6局上，金鶯艾伯托(Hanser Alberto)擊出一壘打，洋基外野守備失誤讓他跑到二壘，再被隊友的一壘打送回本壘，金鶯1比1追平比數。

9局上洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)登板，他以飛球解決1人之後，總教練波恩(Aaron Boone)叫暫停上去開會。原來查普曼內急想要上廁所，但他還是憋著繼續投，連續K掉兩名打者結束該半局。這有點冒險，此時只要被打1分就可能輸球。波恩笑說：「我只是要看看他，他沒事，畢竟人有三急。」

延長賽10局下，因為突破僵局制，勒瑪修被放置在二壘做為起始跑者，他藉著金鶯投手哈維(Hunter Harvey)的暴投溜到三壘。該局首位打者渥特一棒打到中外野，被接殺後勒瑪修直衝本壘，成為結束比賽的高飛犧牲打，這也是只有在今年才看得到的特殊鏡頭。

(中時新聞網)