北台灣的雨下個不停，中央氣象局針對基隆、新北、台北發布豪、大雨特報！今受東北風影響，迎風面北部、東北部天氣不穩定，其他地區中午過後有陣雨或雷雨。本周天氣仍以午後為主，日夜溫差大。南海及菲律賓附近，有熱帶擾動醞釀中，不排除未來成颱可能，對台灣影響有待觀察。

這兩天降雨雖未密集、持續，卻也沒太多空檔，天空烏雲密布，隨時都有雷聲從厚厚的雲層中傳出，天氣相當不穩定。氣象局今針對基隆、新北、台北發布豪、大雨特報；受東北風影響，迎風面基隆北海岸、北部山區、東北部一帶，降雨機率高，偶有較大雨勢。

其他地區降雨以午後為主，局部地區有雷陣雨。今各地氣溫：北部23至31度、中部23至34度、南部24至35度、東部23至35度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據歐洲中期預報中心模式模擬，今、明兩天盛行東北風；周二（15日）至周五（18日），鋒面在東海、大陸華中一帶，逐漸南移到台灣北部海域。

歐、美模式模擬，南海有熱帶擾動發展，不排除發展為颱風，目前預估路徑朝西北西，將通過海南島附近、登陸越南，對台灣無影響。另外，在菲律賓東方海面，也有一熱帶擾動醞釀，應是未來幾天觀察重點。

(中時新聞網)