9月15日就是美國對華為晶片禁令的最後期限，近日傳出，華為旗下企業海思就大手筆包機，目標趕在最後期限，將華為晶片從台灣專機運回，據悉，這次的包機費用約為新台幣600至700萬元。

根據《搜狐新聞》報導指出，美國對華為的晶片限制令將於9月15日生效，在此之後，所有使用美國技術所生產的晶片、晶片設備，將不能出貨給華為。而為此，先前就傳出台積電等晶片廠正在全力趕工給華為，晶片訂單也陸續交貨中，而近日傳出，那些可能來不及運送的晶片，華為旗下海思大手筆包了一架貨機，計畫在趕在期限前，來台灣將晶片運走，以此提高華為的備品庫存量。

通信行業資深獨立分析師黃海峰受訪時表示，華為最後一代高階晶片「麒麟9000」的備貨量在1000萬片左右，這也代表著約有1000萬台華為Mate40/Pro等高階手機可以用上，預計可以支撐半年左右。但，等到晶片全數用完時，華為的高端手機業務將會遇到很大的挑戰。雖然近年中國大陸在晶片設計領域有長足的成果，但在生產階段仍有很多問題，就連華為的消費者業務CEO余承東也坦言，「現在唯一的問題是生產，華為沒有辦法生產。中國企業在全球化過程中只做了設計，這也是教訓。」

而除了台積電會停止供貨外，其實就連三星與SK海力士兩大儲存晶片生產商，也將在9月15日起向華為停止出售部分零件。而三星顯示器與LG顯示器也預計從9月15日起停止向華為提供高階智慧型手機面板。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)