前總統府發言人丁允恭遭爆出在高雄市新聞局長期間，劈腿多女，還把辦公室當「炮房」，更強逼女友墮胎，引起輿論譁然。由於丁允恭是監察院長陳菊一路提拔上來的，外界質疑難道陳菊都不知情？陳菊對此表示，丁允恭是副總統賴清德看中其才華而引薦的。此話一出，讓歷史哥李易修譏諷，「賴清德又得幫大姐背鍋，功德心裡苦但功德不說」！網大讚這就是民進黨本性。

據媒體報導，在10日的財經委員會業務報告會議上，有監委向陳菊詢問，外界質疑丁允恭之所以可以一路從高雄高升到行政院、總統府，都是陳菊提攜的。對此，陳菊當場澄清表示，強調人不是她我帶的，而是賴清德任閣揆時，看中丁允恭的才華，引薦丁到行政院，「我在高雄市政府，丁允恭就先到台北」。

陳菊此話一出，讓網友驚呆了，因為沒想到還可這樣「超級甩鍋」！直呼一個在高雄沒有權利的台南市長賴清德竟然可以管到高雄市的人事案，簡直不可思議。對此，歷史哥在臉書譏諷表示，「功德心裡苦但功德不說」，繼被網軍抹紅是中共同路人後，「賴清德又得幫大姐背鍋」！歷史哥更強調，「你相信丁允恭到行政院跟總統府，是自己的生涯規劃，一切與陳菊無關嗎」？

底下網友也表示，「這就是民進黨的本性、有事情就推、而且推得一乾二淨」、「難道賴清德知道丁才幹過人」、「賴功德很雖小，先前被英網軍打到骨折，現在又被大局甩鍋給他背熱鍋。很奇怪，淫叮是菊花派門下天下知，甚麼時候變台獨金孫的門下了？民進黨權力的破題解字，連自己人都可以莫名入罪。現實很殘酷，人在屋簷下做副總統也得低頭吞下去」、「花媽真是厲害，坑別人之後，別人還不敢含扣」、「上次沒被害死，這次又來了」。

網友留言。（摘自歷史哥臉書）

猶記得2019年民進黨黨內初選，當時才剛辭去行政院長不久的賴清德，突然出來大陣仗要參選總統，嚇壞英派，軟硬兼施仍不妥協，幾乎被逼到牆腳的賴清德不得不說重話，一要英派「不要再動用網軍」，沒想到這才說完，網軍又出現直指賴清德是中共同路人，讓賴進退兩難，最後慘敗暫離台灣傷心地。

(中時新聞網)