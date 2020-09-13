“There was audible shouting in the postgame locker room...I’m told Rockets players were holding each other accountable to bring better body language, bring better effort on the floor.”



Our NBA Insider @ShamsCharania reports from the bubble ahead of Lakers-Rockets Game 5. pic.twitter.com/LOAC7w4LX1 — Stadium (@Stadium) September 12, 2020

隨著13日西區準決賽G5面臨輸球就淘汰命運，火箭已經無路可退，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞在奧蘭多隔離園區現場爆料，火箭竟在G4賽後休息室內傳出球員彼此大聲互罵，藉以激勵全隊士氣，企圖能從如此頹勢逆轉局面。

「自從西區準決賽1比3落後，火箭這兩天進行許多自我反省，G4賽後火箭休息室傳出可從外面聽到的音量，球員彼此問責，」查拉尼亞表示，「要求彼此能在場上展現更好肢體語言與拚戰程度，為這輪對戰湖人系列戰帶來更多精神。」

不管這是火箭總教練丹托尼的想法，或是哈登、韋斯布魯克兩大主將的意思，這種在休息室內彼此互罵的激勵方式，代表火箭或許已經無計可施了，畢竟面臨輸球就淘汰出局的龐大壓力，加上豪斯已被逐出隔離園區，火箭局勢越來越不利。

丹托尼13日賽前受訪表示，「我現在只想關心今晚我們要打的這場比賽，有關豪斯的問題之後再來考慮如何解決，但在當前，我們只要思考如何拿下今晚的比賽。」豪斯因為偷帶女性新冠檢測人員進入酒店房間過夜，而遭聯盟趕出園區。

(中時 )