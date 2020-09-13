隨著13日西區準決賽G5面臨輸球就淘汰命運，火箭已經無路可退，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞在奧蘭多隔離園區現場爆料，火箭竟在G4賽後休息室內傳出球員彼此大聲互罵，藉以激勵全隊士氣，企圖能從如此頹勢逆轉局面。
「自從西區準決賽1比3落後，火箭這兩天進行許多自我反省，G4賽後火箭休息室傳出可從外面聽到的音量，球員彼此問責，」查拉尼亞表示，「要求彼此能在場上展現更好肢體語言與拚戰程度，為這輪對戰湖人系列戰帶來更多精神。」
不管這是火箭總教練丹托尼的想法，或是哈登、韋斯布魯克兩大主將的意思，這種在休息室內彼此互罵的激勵方式，代表火箭或許已經無計可施了，畢竟面臨輸球就淘汰出局的龐大壓力，加上豪斯已被逐出隔離園區，火箭局勢越來越不利。
丹托尼13日賽前受訪表示，「我現在只想關心今晚我們要打的這場比賽，有關豪斯的問題之後再來考慮如何解決，但在當前，我們只要思考如何拿下今晚的比賽。」豪斯因為偷帶女性新冠檢測人員進入酒店房間過夜，而遭聯盟趕出園區。
(中時 )
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