密西根州立大學學生到處開趴、聚會，導致3周內確診人數激增將近15倍，新增342人確診，當地政府已經下令全校學生隔離2周。

美國高校再爆疫情大爆炸，密西根州立大學（Michigan State University）因為學生到處開趴、聚會，導致3周內確診人數激增將近15倍，新增342人確診，當地政府已經下令全校學生隔離2周。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、密西根州當地媒體《蘭辛州紀事報》（Lansing State Journal）報導，密西根州英罕郡（Ingham County）衛生局昨（12）日發布聲明，要求密西根州立大學全校學生即日起進行隔離。聲明指出，學校近期新增的342例確診病例中，至少1／3病例都是因為參加派對和聚會，當中1／3的派對都和學生聯誼會有關。

值得注意的是，密西根州立大學的病例數在3周內暴增將近15倍，8月24日以前，該校只有23人確診。

英罕郡衛生局指出，密西根州立大學秋季學期多開設網路課程，不過許多學生為了履行校外租屋的合約，或是單純想念校園生活，因此返回當地。

衛生局已經要求密西根州立大學全校學生即日起進行居家隔離14天，隔離措施將持續至9月26日23時59分，不過學生仍可到校上課、進出實驗室、參加系隊訓練，或是打工、採買食物、醫藥品、就醫等。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（13）日上午8時，美國共有超過648萬人確診新冠肺炎，逾19萬人喪命。

(中時新聞網)