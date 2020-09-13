台中市府舉辦「職缺3000、振興就業博覽會」，設置風能產業、回流台商、高薪職缺、無煙囪產業、初步媒合率近7成；副市長令狐榮達並代表市長盧秀燕與9家風能大廠簽訂「協助台中市促進就業合作宣言」，宣誓發展綠能產業、維持空氣品質的決心，協助企業夥伴招募人才，把最好的就業機會留在台中。

令狐榮達指出，為讓市民就業不受疫情影響，3月超前部署舉辦「視訊徵才活動列車」，受到許多企業及求職者肯定，下半年因應產業回溫，協助市民找到優質就業機會。

市府團隊積極招商引資，令狐榮達代表市府與9家風能大廠簽訂「協助台中市促進就業合作宣言」，此次徵才活動，風能專區提供超過260個職缺，起薪皆超過4萬元，未來市府將協助進行後續徵才，提供市民更充沛的就業機會。

丹麥商務辦事處長柏孟德說，中台灣具備亞太地區最良好的風場環境，而台中位於交通重要樞紐及人才集散地，以台中為中心向外發展，是最好的發展地點，市府積極協助風能產業招募人才，未來也將持續與市府合作，將台中港打造成為離岸風電產業園區，預計釋出上千職缺。

勞工局長吳威志強調，市府首場實體就業博覽會，不但現場參與人數較去年多出近一倍，更有近7成的初步媒合率。為讓市民更了解台中市重點產業發展，現場設置產業走廊，播放風能產業、半導體產業、旅宿業、餐飲業及媒體業等前景介紹影片，民眾看完後可直接前往面試。

設立「應屆青年就業金」快速申辦專區，協助登錄勞動部「青年就業獎勵計畫」及「青年缺工就業獎勵計畫」，最高合併請領13萬8000元獎勵，還有金安薪君互動牆，民眾可抽出幸運籤，為自己帶來好運。

此外，民政局也協請國防部、各區公所及各替代役備役役男勤務編組管理中心廣邀台中市待徵、現役及備役役男參與今日就業博覽會，希望藉此讓役男退伍後能順利就業。

市府將於10月在海線地區辦理「運動產業聯合徵才活動」、11月結合山城花海溫泉季辦理「觀光旅遊產業聯合徵才活動」等具區域性產業特色的主題式徵才活動，提供在地市民更優質的就業機會。

(中時 )