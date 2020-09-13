台中一名羅姓女子的老公過世後，明知老公的連姓好友已婚，還邀約到摩鐵發生性關係，每周2、3次，如此關係維持半年之久，連妻知情後心碎表示，羅女喪偶後曾經對她很心疼，沒想到換來的卻是背叛，氣的對羅女提告求償，台中地院審理後認定羅女侵害連妻配偶權，判羅女須賠償40萬元。

據了解，羅女的丈夫過世後，於2018年12月間至2019年7月初，每周約連男上摩鐵，每次都是連男下班後將機車停在大甲媽祖文化大樓，羅女再開車過去載，吃完東西再到摩鐵發生性關係。連男2019年7月9日向妻子坦承偷吃，同日與羅女分手。

連妻知情後崩潰在臉書私訊質問羅女「當你們去開房間時，都不會愧疚嗎？」、「我曾經心疼妳，把妳當朋友，沒想到換來的卻是傷害」。羅女則回應：「我們已經分手，他也會好好跟妳相處了、抱歉！」。

連男出庭時對法官表示，與羅女的已逝丈夫是好友，友人過世後2人在網路上聊天，變得比較親密，後來幾乎都是羅女主動邀約上摩鐵，一周2、3次。但羅女辯稱「上摩鐵不等於有發生性行為」，矢口否認與連男發生性關係，並喊冤表示，因之前拒絕連男糾纏提告，對方心生不滿想誣告報復。

法官勘驗相關錄音檔，發現羅女曾向連男抱怨「我媽罵我不檢點」、「覺得我會帶壞小孩」、「把我講得很難聽」等語，可見羅母得知女兒與連男到摩鐵發生性關係，認為女婿過世不到1年，不應該有這樣的行為，因而認定羅女侵害連妻配偶權，判決須賠償連妻40萬元，可上訴。

(中時新聞網)