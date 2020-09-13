近年化學工業技術高度發展，設備安全維護相對重要，尤其台中市產業型態以中小企業居多，台中市勞動檢查處表示，市府積極推動職場安全衛生資源共享平台，鼓勵中小企業申請臨廠輔導，提供安全衛生設施或器具改善建議及經費補助，協助中小企業提升安全衛生工作量能，也呼籲化工業者應加強檢視設備及管線有無腐蝕或異常，相關緊急應變措施是否落實，確保工廠運作安全。

市府為改善中小企業工作環境，建構「台中市職場安全衛生資源共享平台」，邀請相關安全衛生專業科系教師或專家辦理臨廠（場）安全衛生輔導改善，提供事業單位有效改善職場安全衛生相關措施，避免職業災害發生，今年預計辦理29場次，截至9月11日已辦理22場次。

勞工局長吳威志指出，勞工保險局統計資料顯示，全國去年因火災爆炸造成職業傷害件數有142件，台中市去年至今發生火災爆炸職業災害計8件，對違反職業安全衛生法的事業單位裁罰27萬元，其中又以違反《職業安全衛生設施規則》第171條第1款：雇主對於易引起火災及爆炸危險之場所，不得設置有火花、電弧或用高溫成為發火源之虞之機械、器具或設備等最為常見。

吳威志強調，事業單位對於製程設備維護的觀念，不應侷限於故障維修或事後保養，應建立系統化的機械完整性安全管理制度，除故障維修之外，增加具有計畫性的預防保養及依設備狀況的預知保養。

此外，工廠也應從控制系統、警報系統、連鎖防護裝置及緊急排放系統等，加強設備緊急防護設計，且對於人員緊急應變處理及疏散等演練須落實，才能在短時間內進行危害控制，使災情不致擴大。

(中時 )