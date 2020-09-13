總統蔡英文日前宣布，將於明年元旦開放含萊克多巴胺的美豬，及放寬30月齡以上美牛進口。然而，蔡當時強調，這次開放未涉及修法，用行政命令就可解決，直接略過立法院的做法，引來不小爭議。政治觀察者劉宗夏認為，在台灣，民主已經成為民進黨的遮羞布。

蔡總統宣布開放美豬及美牛相關事宜，並表示這是一個基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定；經過這幾年的謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。不過由於蔡曾於2009年發動遊行，抨擊有意開放瘦肉精美牛的馬政府「假喊話、真護牛」，如今態度逆轉！儘管蔡強調是「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定」，並以「時空環境改變」解釋過去在野時反對進口的立場，仍引來質疑聲浪。

據《中評社》報導，劉宗夏認為，民進黨政府用粗暴手段，幾乎完全不讓人民有參與討論的空間，直接用行政命令通過，相對於當年的馬政府「有過之而無不及」，卻不見年輕世代有譴責的聲音。劉宗夏直言，因為仇中跟反中的意識形態是遠遠大過對「民主」的堅持。

劉宗夏表示，民主只是表面的招牌，在意識形態跟有形、無形的利益當前，根本不重要，從民進黨支持者跟年輕世代的行為模式已經能看清，「想不想承認都必須面對這個事實」。

(中時新聞網)