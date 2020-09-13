眼見熱火接連上演「下剋上」戲碼擊敗溜馬、公鹿闖進東區決賽，將跟塞爾提克爭奪今年總冠軍賽門票，熱火頭號球星吉米巴特勒再次發表狂言，「我們跟當年熱火三巨頭沒什麼好比的，他們比我們強多了，現在這支熱火隊全靠我一個人！」

身為本季東區第5種子的熱火上次闖進東區冠軍賽，是在2014年靠著「三巨頭」詹姆斯、波許與韋德，如今先在首輪淘汰少了沙波尼斯的第4種子溜馬，接著東區準決賽又碰上「字母哥」阿提托康波腳踝扭傷，才可爆冷淘汰頭號種子公鹿。

儘管幾乎都靠對手損兵折將才可晉級東區冠軍賽，吉米巴特勒卻認為熱火的實力優於塞爾提克，「我們全都認為我們才是更好的球隊，本來就該闖進東區冠軍賽，直到目前為止，我們把工作做得相當出色，完全掌控了自己應該有的命運。」

「我們不會說自己是不被看好的一方，」吉米巴特勒表示，「我們也許會說我們擁有強大的鬥志，卻絕對不是不被看好的一方，我們是很棒的球隊，每個人都清楚各自角色，我們持續都在競爭，所以我們應該是競爭者，並非只被看衰而已。」

(中時 )