情侶交往，總會有許多親密時刻，但若是在眾目睽睽之下，恐怕不太妥。有一名網友分享，他在路上看見一台黑色轎車內，坐在副駕駛的女生就彎著腰，趴在駕駛座，頭則規律的「又上又下」，影篇雖僅19秒，但已讓網友興奮狂喊「鞋帶綁太久了啦」！

一名網友於《爆廢公社公開版》上傳一段影片，並說「這年頭會幫男人綁鞋帶的女人不多了」，一台黑色轎車的窗戶隔熱貼係數較低，所以窗內的一舉一動都可清晰看見，只見坐在副駕駛的女生，朝著駕駛座的男生彎著腰，頭朝著男生的下半身，還不時上上下下地擺動，駕駛看似淡定地掌握方向盤，但另一隻手卻放在女生的頭部，兩人似乎在做害羞的事情。

影片雖只有短短19秒，但才上傳短短一天，便吸引4千多人按讚、留言。不少網友紛紛留言「 這個東西找得有點久」、「快來看女生吃薯條」、「這下真的屌打雙B了」、「隔熱紙的隱密性很重要啊」、「我都穿魔鬼氈的...」。

影片激起許多網友興奮留言，但也有另一派人質疑，這樣是否會影響行車、用路人安全？有網友表示「不知道有沒有違反交通規則」、「如果突然一個大坑洞，或者突然衝出一台機車，然後一個剎車之類的？」、「這是危險駕駛啊！」、「應該要有自動駕駛才安全」。不過也有網友質疑影片中的女主角並非是元配，這樣將影片張貼上網，還未將車牌打碼，恐怕會引起家庭革命。

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(中時新聞網)