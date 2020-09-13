喧騰一時的國安特勤私菸案，因本案遭記過的前總統警衛室主任陳敏華，日前晉升少將，至於負責團購被起訴的前國安局少校吳宗憲，境遇大不同，吳繼去年被調職至台北憲兵隊後，國防部上個月再將吳調任高雄憲兵隊，吳因此向台北地院陳報，法官裁准吳變更限制住居處所為高雄憲兵隊。

去年7月爆發國安特勤私菸案，前國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人，因被控利用總統蔡英文出訪機會團購免稅菸，包括總統專機上購買的免稅菸共計9797條，總計逃漏菸酒稅、健康捐及營業稅共587萬餘元。吳、張等人一度遭羈押，北檢去年8月依貪汙治罪條例及違反稅捐稽徵法起訴吳、張共13人。

至於行政責任部分，包括總統府前侍衛長中將張捷、副侍衛長少將柳惠千、警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫、上校組長熊揚國、楊文津及陳敏華等人分別遭記過調職懲處。不過，被記大過的陳敏華，11個月後仍從上校晉升到少將，輿論嘩然，還被媒體戲稱是「七星少將」。

但相較遭起訴的吳宗憲，境遇就不如陳敏華般順利，吳去年獲法院裁定100萬元交保後，國防部將他調職台北憲兵隊，法院考量他老家在高雄，為日後審理需要，去年10月5日裁定他限制住居於台北憲兵隊。

今年8月16日，憲兵指揮部再將吳調至高雄憲兵隊任職，吳因此向法院聲請變更限制住居處所至高雄憲兵隊，法官除裁准變更外，並要求吳日後服役單位及通訊地址有變動，仍須主動向法院陳報。

(中時 )