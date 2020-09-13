大陸女星楊冪以精湛演技、高顏值和前凸後翹的好身材，穩坐人氣女神寶座，而昨（12日）適逢楊冪的33歲生日，不少演藝圈好友也都紛紛為楊冪獻上祝福，而壽星本人也不忘放送福利，楊冪就曬出多張自拍私照，其中還驚見她的素顏，俏麗模樣讓網友全看傻。

楊冪曝光素顏照，她的白皙美肌和好膚質全都露。（圖／取材自楊冪微博）

人氣花旦楊冪昨迎接33歲生日，工作室第一時間就曬出多張楊冪美照，而親民的楊冪也不忘放送福利，楊冪就曬出多張自拍私照，楊冪一下對鏡頭嘟嘴、望向遠方，同時還有她穿著戲服的自拍照。

其中楊冪還曝光她的素顏照，只見楊冪放下長髮、戴口罩，儘管只露出半個額頭和眼睛，但楊冪的白皙美肌和好膚質全都露，顏值絕美，看起來像個少女。而楊冪生日不只有好姊妹Angelabay發文為她慶生，好人緣的楊冪也收到陳學冬、郭采潔等明星留言祝福。

楊冪旗下的藝人迪麗熱巴也在第一時間為老闆送上祝賀，不過迪麗熱巴的貼圖卻被網指是蔡徐坤的表情貼圖，迪麗熱巴因此引來罵聲，事後迪麗熱巴趕緊刪文並重發慶生文，向壽星老闆和蔡徐坤道歉，才平息了這場風波。

(中時新聞網)