一列從樹林開往台東的太魯閣號列車，今天（13日）上午近9時通過羅東站時，一名站在第2月台的民眾，疑似因太靠近軌道，遭太魯閣號撞擊。該名民眾已送醫，目前台鐵羅東至冬山，列車有延誤情形。

(中時 )

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