太魯閣列車擦撞一民眾 疑似距軌道太近 09:382020/09/13 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一列從樹林開往台東的太魯閣號列車，今天（13日）上午近9時通過羅東站時，一名站在第2月台的民眾，疑似因太靠近軌道，遭太魯閣號撞擊。該名民眾已送醫，目前台鐵羅東至冬山，列車有延誤情形。 (中時 ) #台鐵 #太魯閣列車 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳致中拉韓國瑜救援 陳美雅：甩鍋別甩得那麼難看 00:452020/09/13 政治 一辦近20年！號召民眾一起挽袖捐熱血 21:142020/09/12 生活 台鐵海線新埔至白沙屯段驚傳死傷事故 雙向列車延誤 17:422020/09/12 社會 嘉義優鮮水產 ETMall盛大開館 04:102020/09/13 財經要聞 北市聯手交易網 違規宅祭警示 04:102020/09/12 地方新聞 大肚火車站照明差 地方盼改善 04:102020/09/12 地方新聞 抽成當作行銷費 突破在地客群 04:102020/09/13 地方新聞 只顧買口罩！小孩打翻茶葉蛋遭燙傷 婦反應引眾怒 08:182020/09/13 生活 水上嘉年華基隆登場 邀親子體驗動力水上運動 18:472020/09/12 生活 倒車不慎後輪懸空險落海 海巡「公主抱」救出男子 14:122020/09/12 社會 社會熱門新聞 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 南投電廠無預警放水沖走4露營客 尋獲7歲男童遺體 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 誘惑人夫每周激戰20次 小三讚自己「好專業」正宮笑了 - 社會 易油網員工監守自盜 2年盜賣名牌機油上千萬元 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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