仁愛鄉武界栗栖溪露營，4人被洪流沖走 14:132020/09/13 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武界水庫上方雲層堆疊！（空勤總隊提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁愛鄉武界栗栖溪露營，4人被洪流沖走 廖志晃／南投報導 來自台中市的2個家庭，聯袂到南投縣仁愛鄉栗栖溪河谷露營，13日凌晨4時，驚傳有2名大人、2名小孩被洪流沖走！南投縣消防局據報，指揮仁愛、埔里及埔里中心碑消防分隊前往救援，搜尋落水者。目前，已尋獲一人。 據了解，武界水庫有一座閘門，今天凌晨不知道為什麼打開了！台電人員也正在了解中。 空勤總隊直升機，上午7時從清泉崗出發前往救援，但因武界水庫雲層太厚無法搜尋，於8時28分返航，將待天候轉好再度馳援。 (中時 ) #武界 #洪流 #露營 #仁愛鄉 #水庫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花壇百年野溪鋪水泥 環團促撤案 04:102020/09/10 地方新聞 北市升級大豪雨 士林外雙溪超驚險 2釣客被沖走 12:262020/09/13 生活 武界水壩放水2死2失蹤 30年前外雙溪工人「偷懶」洩洪奪15命 12:472020/09/13 社會 客委會走大隘 發展偏鄉創生 04:102020/09/12 地方新聞 武界壩突襲放水釀死傷 台電不解：匝門兩度自己打開 11:092020/09/13 社會 詹雅雯因3個字愛上陳時中 04:102020/09/13 娛樂新聞 屏東竹田鄉加入國際慢城 發展深度觀光 18:342020/09/11 寶島 仁愛帝寶名媛戶 大砍2.1億求售 04:102020/09/10 財經要聞 武界壩釀悲劇 台電：河床有設不得露營警示牌 11:182020/09/13 社會 武界壩突放水釀2死2失蹤 7歲男童媽媽的遺體尋獲 11:472020/09/13 社會 社會熱門新聞 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 武界壩釀悲劇 台電：河床有設不得露營警示牌 - 社會 不斷更新》南投武界壩意外3死1失蹤 再尋獲13歲女童遺體 - 社會 易油網員工監守自盜 2年盜賣名牌機油上千萬元 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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