仁愛鄉武界栗栖溪露營，4人被洪流沖走

廖志晃／南投報導

來自台中市的2個家庭，聯袂到南投縣仁愛鄉栗栖溪河谷露營，13日凌晨4時，驚傳有2名大人、2名小孩被洪流沖走！南投縣消防局據報，指揮仁愛、埔里及埔里中心碑消防分隊前往救援，搜尋落水者。目前，已尋獲一人。

據了解，武界水庫有一座閘門，今天凌晨不知道為什麼打開了！台電人員也正在了解中。

空勤總隊直升機，上午7時從清泉崗出發前往救援，但因武界水庫雲層太厚無法搜尋，於8時28分返航，將待天候轉好再度馳援。

(中時 )