受到疫情影響，進口蒜頭卡關，國內蒜頭價格飆漲創歷史新高，而雲林縣調查站在雲林縣查獲盤商囤積150公噸蒜頭，已帶回相關資料釐清。對此，國民黨立委葉毓蘭表示，看來大蒜問題短期內無解，而供需失調，庫存150噸的蒜商被逮來祭酒，也算倒楣。
雲林縣調站近日獲報，中部地區蒜頭盤商林姓蒜商等二人，利用國內海關檢疫流程較往年嚴格，進口蒜頭數量銳減，疑操縱國內蒜價飆漲。林姓蒜商等人表示，62公噸蒜頭已賣出，剩下58公噸蒜頭作為契作蒜種用，其餘是零星買賣。
蒜價創新高，每公斤批發價上衝433元。葉毓蘭在臉書指出，國內蒜頭歉收，進口貨以疫情為由不給進，全部是供需失調的問題，庫存150噸的蒜商被逮來祭酒，「蒜你倒楣」，不懂為何農糧署不聽建議，改以煙燻法滅菌的方式處理進口蒜的防疫問題。
葉毓蘭回憶過去在美國當窮留學生時，曾經住過中西部偏鄉，為了能夠吃中國菜，對於所有食材調味料一向都有備用方案，買不到新鮮蒜就用蒜粉，一樣好味得霹靂啪啦。
前年友人從波蘭帶了一大罐蒜粉給葉毓蘭，聽說在波蘭「便宜到爆」，她也掛保證「我用了大半年，沒問題的！」並痛批「無能政府裝蒜婆婆媽媽要自救」。
(中時新聞網)
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