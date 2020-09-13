高雄婦人居檢猝死時間序。（柯宗緯攝）

高雄美濃50多歲婦人於8月30日上海返台居家檢疫，期間里幹事每天有電話訪視，都沒有異常。不料，12日中午，也就是居檢第13天，婦人弟弟發現姊姊遲未用餐，打開房門驚見猝死。高市衛生局長黃志中今（13）日指出，檢方預計今早10時30分前會完成相驗並採檢送驗，結果最快晚間出爐，由中央疾管署公布。

黃志中指出，婦人有糖尿病史，有使用胰島素控制血糖，本來與母親及兩位家人居住北部，但由於日前工作關係前往南京，之後返國因北部住家空間不足，而到高雄暫居弟弟家進行14天居家檢疫。

黃志中提到，該案居家檢疫期間，有使用電子圍籬監控，里幹事都有透過電話訪問，期間都沒有異常，也沒有出現相關疑似症狀。里幹事每天下午2時前，會在系統上回報訪問時間、方式等資訊，都符合相關SOP作業。

該案與弟弟雖然同住透天民宅，但1人1室1衛浴分開住，弟弟住2樓，個案則住1樓。衛生局掌握，弟弟最後一次與個案隔門談話時間是在11日晚間11時許，當時也沒有異常，直到昨日中午敲門詢問姊姊是否用餐，一直都沒反應，進到房內才發現已死亡。

警消獲報穿著防護衣進入現場，確認個案已死亡，初步評估無他殺嫌疑，已陳報橋頭地檢署。黃志中指出，檢察官今早10時30分之前會完成相驗及採檢，以釐清死因，結果最快今天晚間會公布。衛生局補充，結果會由中央公布。

至於個案弟弟狀況，衛生局強調，雖然評估個案居檢期間沒有與弟弟接觸，但由於昨天發現個案死亡，有短暫近距離接觸，在檢驗結果出爐前，已先另外安排弟弟入住其他場所等候結果，並比照自我健康管理模式。

(中時 )