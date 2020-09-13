訂閱APP爭議案增加，台中市府表示，有的是民眾未留意應於免費試用到期「至少24小時前取消訂閱」，誤以為在手機螢幕上移除APP、滑進垃圾桶內，即算成功取消訂閱，實際上並未取消，與業者間的契約關係仍存續，在免費試用期滿後，消費者依約仍會被收取款項。
法制局指出，APP業者常以「免費試用」等行銷手法吸引消費者下載訂閱，但過了免費試用期，卻發現仍被扣款，近來受理多起相關消費爭議，民眾訂閱APP前，務必詳細閱讀說明條款，依規定於免費試用期滿前取消訂閱，保障自身權益。
法制局長李善植表示，部分APP以「提供一定期間免費試用」吸引消費者下載訂閱，可能在訂閱介面上簡略敘述自動續約條款、免費試用期間及試用期滿後收費金額，其他涉及消費者權益的說明條款未完整揭露或以英文呈現，消費者若未詳細閱讀，訂閱後即可能衍生爭議。
李善植進一步說明，有的APP採取「自動續約」方式，搭配信用卡或手機門號自動扣款，消費者在未察覺情況下自動續約，還有很多APP開發商為境外公司，消費爭議申訴案屬「跨境消費爭議案件」，難以透過我國消費爭議處理程序進行協商或調解，呼籲消費者多加注意。
(中時 )
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