農委會農田水利署將在10月1日掛牌，全台農田水利會將從原本由農民會員組成的公法人轉型為行政機關，各地的水利會會員不滿先祖留下的財產要被政府「沒收」，更擔心未來水權不保，賴以為生的灌溉水源被政府優先供給工業用水，組成「反消滅水利會全國自救會」抗爭；嘉南農田水利會的會員更委任前台南縣長、律師蘇煥智，向台北高等行政法院提出行政訴訟阻止官派接管水利會，將在18日首次開庭。

嘉義縣朴子地區屬於嘉南農田水利會的灌溉區，附近十多位農民11日下午聚在會務委黃慶雄家中，了解訴訟的最新進度；七十歲的農民黃朝勇載著鴨舌帽、穿上防曬的長袖花襯衫，赤了一雙腳從田裡趕來，他說，當地的灌溉系統都是當年農民出錢出力蓋出來的，現在政府一句就要收走，以後水源的分配都是官員說了算，農民很擔心沒水耕種。

農民表示很擔心水權被收走給工廠使用。（圖／甯其遠攝）

「我曾經因為有一期的（曾文水庫）工程費用沒繳，電視機還遭到法院查封；水利會灌溉的設備是我們這些農民出錢做的，怎麼可以就這樣搶走？」黃朝勇說，嘉義的灌溉設施的與建經費都是由當地農民支付，現在水利會裡有農民的代表，包括委員跟會長都是農民選出來的，會傾聽農民的聲音，他擔心，未來轉變成行政機關後，掌權的人都是官員，農民不再有權力爭取自己的權益，萬一官員不顧農民的水權，決定把水優先給工廠，農民又不能抽取地下水，如果老天不下雨，就沒辦法耕作；他不斷重複地說，「我們很擔心啊！如果沒水，農民的生活就沒了。」

護水護產顧農民嘉南自救會會長謝耀慶說，當地的灌溉系統都是農民從祖公輩開始到現在出錢、繳交稻作支付建設費用所建造，日治時代建造烏山頭水庫時農民就付了四千多萬日幣，當時一甲田才313日元；他說，天然的水資源固然是國家的，但這些灌溉水權是農民歷代投資累積所換來，如果支援民生、工業水源的不足，政府應該自己另外蓋水庫，而不是搶走農民的水權。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)