「那些考試進來的官員是懂什麼芋頭蕃薯？」農田水利會將於10月1日改制為公務機關，農委會的農田水利處將更名為農田水利署，全台水利會將改制為17個分署，並增加259個職缺，但嘉南農田水利會會務委員黃慶雄說，原本農田水利會的工作人員以及委員都是懂得農務的「做事人」，而且都是熟悉當地的在地人，改為公務機關後，心態與能力都令人擔心。

「我們這些農民都七、八十歲了，要抗議都沒力氣；這些都是農民開墾的，現在政府竟然用搶的。」黃慶雄說，水利會的灌溉、排水設備是農民所建設，水權也是農民的，農民很擔心政府水權奪走，要把水給工廠用；就算政府考量整體用水規劃，至少也要來跟農民協調，他說，政府都不敢跟農民好好說明，證明就是作賊心虛，「以前國民黨用騙的，現在民進黨用搶的。」

護水護產顧農民嘉南自救會會長謝耀慶說，水利會改制公務機關如果是好的政策，政府更應該好好向農民宣導，而不是匆匆在全台只開四場說明會，而且只找水利會員工，卻沒有詢問過農民，而農民才是水利會真正的老闆。

桃園農田水利會會長黃金春說，水利會的灌溉系統是農民出錢出力所興建。（圖／張文玠攝）

桃園農田水利會會長黃金春解釋，外界常把水利會的土地講成是農民捐給水利會，其實是錯誤的看法；他說，事實上是農民按照各自田地的大小比例拿出土地，提供來灌溉的水道、埤塘使用，是先有農民的合作關係，後來才有水利會組織，農民是水利會的擁有者，並不是捐地給水利會，更不是捐地給國家。

黃金春說，當年興建桃園國際機場時，需要用到農田水利會的土地，也是由政府出錢徵收，就可以證明這些土地屬於私有，但現在政府卻說水利會的土地是國家擁有，根本是硬拗。他說，政府宣稱對農田水利會的資產與負債「概括承受」，但事實上水利會又不是營利單位，根本沒有負債，全國所有水利會都只有資產。

黃金春痛批，政府除了強搶民產之外，根本就是為了巴結財團，把農民的水權收走，以方便給工業用水；他說，農業的產值雖然不像製造業那麼高，農民又屬於弱勢，不如大企業有影響力，對經濟數字貢獻也沒那麼大，但卻是國家生存的基本命脈，萬一國際局勢動蕩、到處缺糧，最後還是要靠農業才能挺下去。

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(中時新聞網)