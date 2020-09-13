出國旅遊市場遭疫情摧毀，不少人將目光投向國內旅遊。有網友分享一「貴婦登山團」行程，攀登台東戒茂斯山，4天要價9萬8000元！內容包括瑜珈課、攝影教學、野炊，以及欣賞藝術家作品。網友嘆，登山4天比去歐洲玩8天還貴，「是不是山頂有辦周年慶啊！」

戒茂斯山（Jiemaosi）位在台東縣海端鄉，海拔2501公尺，是通往「天使的眼淚」嘉明湖的另一條路，也是布農族獵人上山路線之一，因較少人走，原始景色相當優美；不過「貴婦團」並沒有要去嘉明湖。

網友把行程分享至登山社團，首日（10月19日）自行前往集合地點；第2天走6小時山路，抵達海拔1913公尺的戒茂斯山前峰；第3天會在野溪旁上瑜珈、攝影課程，自行野炊；最後一天折返，全團帶去參觀當地藝術家的作品，再前往台東吃飯，最後回家。

這樣的行程被不少山友轉傳，也在登山社團發酵、引起討論。業者指出，整團不僅配備合格響導、野外急救員，還聘請專業攝影師為團員們留下紀錄，透過專家解說，認識台灣生態景觀、親近大自然。

有網友認為，這樣的發展對台灣很多從事登山服務或旅遊的人來說，是好的發展，也開創一片藍海。她好奇若有人遇到「貴婦團」，「可不可以分享一下，她們如何體驗山林？」

有網友開玩笑表示，「可能山上有周年慶吧，貴婦們上山血拚」、「那要記得帶現金，山頂沒辦法刷卡」。也有人持平，認為活動本身或許相當豐富，否則哪敢開這麼高的價錢；也有人說，只要別衍生消費糾紛、注意山岳安全，「團費高低因人而異，沒什麼好比較的」。

(中時新聞網)