高雄市爆發石化管線乙烯外洩事件，民進黨高雄市議員陳致中批這是因前高雄市長韓國瑜團隊修改通報機制所致。這樣的說法讓網友感到非常無言，痛批民進黨和陳致中不要什麼都不會自我檢討，把錯推都給別人，千錯萬錯都是別人的錯。更有網友痛批陳致中，「乾脆說你爸貪污也是韓搞出來的好了」、「連這事也要怪韓，沒救了」！

高雄市前鎮區翠亨北路石化管線乙烯外洩事件，消防局的救災即時派令延遲2個多小時才發出，遭質疑刻意掩蓋，市府官員甚至稱是前高雄市長韓國瑜時期的錯誤政策。

針對高雄911乙烯外洩，陳致中認為，里長曾通報消防局，但現行災情通報機制未能讓居民、媒體第一時間了解，究其原因是韓市府時代修改作法。陳致中另也提到，環保局第一時間因氣味複雜，且地點距離管線有70公尺遠，難以確認乙烯，第2天為求謹慎，主動化驗確定後立即通報市長，市長也立即下令副市長到現場指揮，日後如有石化管線疑似破裂外洩，都應以最嚴格的標準處置。

對於陳致中的言論，許多網友都無法認同，在臉書下方留言痛批，「當然怪韓總，如果不被罷免，第一時間就處理妥善了啊」、「民進黨隊又新聘了一名救援投手了」、「致中呀！愛死國瑜了，沒有了國瑜沒舞台」、「你叫『致中』也是韓國瑜的錯囉」、「繼續甩鍋，若不改進，讓情勢惡化，還甩的動嗎」、「民進黨檢討第一式：千錯萬錯都是前任的錯」、「看恁老師勒 沒韓國瑜你是沒戲唱了是嗎」、「所有的錯都是別人的錯，自己絕對沒有錯！可憐」、「乾脆說你爸貪污也是韓搞出來的好了」、「連這件事也要怪韓，真是沒救了」。

網友留言。（摘自中時電子報臉書）

(中時新聞網)