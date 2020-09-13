國外一名金髮正妹在姐妹淘陪同下，視訊打電話跟男友求復合，不料男友卻怒嗆：「妳以為我不知道妳跟我爸爸嘿咻嗎？」，姐妹淘聽到這句話瞬間臉色大變，都被好友偷吃「父子丼」的行為，嚇得目瞪口呆。

影片中，金髮正妹用嬌羞的語氣跟男友說，雖然之前發生了很多不愉快的事，「可是我還是很喜歡你」。沒想到男友卻怒嗆：「妳在開玩笑吧，妳當我不知道妳有跟我爸上床嗎？X你的！」，正妹身旁的姐妹淘聽到，都露出不可思議的驚恐表情。

據了解，這位正妹與前男友曾經交往2年半，因兩人即將到不同的地方上大學，最後協議分手。正妹說，與前男友分手半年後，在大賣場巧遇前男友的56歲爸爸，兩人聊到有次被他看見與前男友親密的尷尬事，還當場對他說：「其實當時我心裡偷偷希望你留下來（加入我們）。」沒想到對方竟然回說：「其實我心裡也有一樣的想法。」。就在2人巧遇後的20分鐘，正妹就到他家裡嘿咻。

正妹視訊求復合 姐妹淘聽男友怒嗆：「妳跟我爸上床」 全驚呆。

正妹說，前男友的媽媽幾年前癌症去世，她平常一周會與前男友的爸爸約會2、3次，對方偶爾會請她吃晚餐，送她高級內衣，聖誕節與生日也會送她首飾、項鍊禮物。

(中時新聞網)