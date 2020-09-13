UFC格鬥巨星麥葛雷格(Conor McGregor)又惹麻煩，《法新社》報導他法國科西嘉島遭警察逮捕，涉嫌「性侵未遂」與「公然猥褻」。麥葛雷格周四被捕，審訊之後於周六被釋放，他目前沒有被起訴，亦堅決否認所有的指控。他的經理人Audie Attar隨即嚴正聲明：「我很憤怒且大聲警告各位，麥葛雷格絕不會成為狗仔的新聞頭條或提款機。」

TMZ報導，麥葛雷格與未婚妻Dee Devlin在私人遊艇度假，目的地是義大利，這起意外似乎發生在岸上的酒吧。Dee Devlin名義上是未婚妻，實際形同他的妻子，兩人交往很多年並育有兩個小孩。未婚妻在身旁還涉嫌這種罪很奇怪，不過這不是他第一次捲入這類麻煩。

《紐約時報》去年就兩度報導麥葛雷格在家鄉愛爾蘭涉嫌性侵遭調查，他目前都沒有被定罪，這次的法國事件詳細經過不明，雖未進入司法審訊但他的律師也不願公開。

麥葛雷格是綜合格鬥界史上最會賺錢的人，也是世界最有錢的運動員之一。他今年6月宣布從UFC退休，但UFC不願放棄這棵搖錢樹。美國反禁藥組織(USADA)本周末應邀派人到遊艇上幫他檢驗，暗示麥葛雷格還有可能回歸擂台。

(中時新聞網)