根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯13日爆料，剛把所有公鹿隊友與球隊社群媒體帳號全數刪除的「字母哥」阿提托康波，選在今天秘密跟公鹿管理階層見面談判，其中包含公鹿老闆馬克拉斯里，似乎打算提前跟公鹿高層徹底「攤牌」！

身為上季年度MVP與本季年度防守球員得主的阿提托康波，13日突然無預警刪除幾百個推特與IG帳號，包含公鹿官方與他的公鹿隊友帳號，頓時引發外界遐想，畢竟他這樣的大動作，似乎就在宣告他不滿公鹿高層與隊友表現的情緒。

25歲的阿提托康波目前跟公鹿還剩1年合約，可在今年休兵期間跟公鹿續簽價值5年2.54億美元的超級頂薪合約，他也可以選擇拒絕續約，明年夏天成為自由球員，甚至可以提前跟公鹿要求把自己交易出去，但這種可能性似乎較低。

因為被熱火在東區準決賽4比1淘汰出局後，阿提托康波就跟海恩斯表態自己不會主動跟公鹿提出交易要求，「某些人看到高牆或走到不同方向，我卻選擇突破它，我們只是必須變得更好，無論是從球隊或個人角度，然後下季捲土重來。」

(中時 )