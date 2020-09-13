辣模雪碧(方祺媛)擁有精緻五官及E奶火辣身材，也經常在社群自信曬辣照，加上個性直率敢聊腥羶色話題，因此被封為「情色教主」，她也從不諱言因愛美而進廠維修，最近則在個人YouTube頻道上公開真正身上動了那些刀，竟然做過15次大手術，「最大工程」連頭皮都掀開過，照片讓人看了嚇傻。

雪碧先前就在電視上大方承認過整形，而她在個人YT頻道「SS真雪碧無雙」中自爆，整的範圍跟部位，比大家知道的還多，理由是她認為化妝技術沒辦法讓自己更有自信，加上很想讓自己的狀態更好，因此決定整形，10年來做過大大小小的手術，每個月也會「小維修」，打打玻尿酸之類，前前後後花了400萬。

雪碧分享墊額頭手術照，赫見頭骨，畫面驚悚。(取材自YouTube)

雪碧在影片中公開舊照，表示外型曾被前男友取笑，讓她沒自信。(翻攝自YouTube)

雪碧公開了她過去的照片，表示這10年來除了動鼻子、眼睛、臥蠶等臉上部位之外，也做過馬甲線、豐臀等，動了15次大手術，最痛的一次是墊額頭，形容如扒香蕉一樣將頭皮掀開，如今頭上有些地方長不出頭髮，因為有骨釘在，「而且還做了2次，因為第一次按摩之後移位」。

雪碧也鬆口，除了對自己外型的高要求外，其實會一直整形，跟感情有關，過去她曾被前男友嫌棄過外貌，男方嗆她：「妳長成這樣子，我能跟你在一起，是你修幾輩子的福氣」，讓她立誓變美，「我寧願整形的美，也不要自然的醜。(整形)是種自我肯定，不是每個人都能承受痛」，透過分享經驗的影片，跟想整形的人說真的要想清楚，因為恢復期相當痛苦，千萬不要盲目追求流行，迷失自己。

雪碧自爆料 竟然花了400萬變成女神 頭打鋼釘?頭皮掀開?揭密整形辛酸黑暗史

(中時新聞網)