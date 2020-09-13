北京時間9月2日，美國國防部發佈2020年度《中國軍事與安全發展報告》。大陸國防部今天（13日）回應，這份報告肆意歪曲中國共產黨和大陸軍隊關係，曲解大陸國防政策和軍事戰略，渲染所謂「中國軍事威脅」，妄議中國國防和軍隊現代化發展，在國防開支、核政策、台灣等問題上無端指責。這是美方抹黑污蔑中國大陸和大陸軍隊的又一例證，美方連續20年發佈此類報告是赤裸裸的霸權行為和挑釁行徑，嚴重損害陸美兩國兩軍關係。陸方對此表示強烈不滿和堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

大陸國防部表示，中國人民解放軍是中國共產黨領導下的人民軍隊。《中華人民共和國憲法》明確規定：中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。中華人民共和國的武裝力量屬於人民。堅持黨對軍隊的絕對領導，是人民軍隊永遠不變的軍魂。作為中國共產黨締造和領導的武裝力量，中國人民解放軍的建軍宗旨始終是全心全意為人民服務，為實現民族獨立、人民解放做出巨大犧牲，在經濟建設、應對重大自然災害、保衛人民生命財產安全中作出突出貢獻。

大陸國防部表示，大陸堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略。大陸的軍力發展完全是出於維護國家主權、安全和發展利益的需要，不針對任何國家，也不會對任何國家構成威脅。

大陸國防部表示，大陸武器裝備的發展建設，始終堅持獨立自主、自力更生、自主創新的原則，主要依靠自己的力量進行研制和生產。大陸軍隊走向世界，給世界帶來的是安全而不是威脅，是機遇而不是挑戰。大陸軍隊始終是維護世界和平的堅定力量，近年來越來越多地執行維和、護航、救災等海外軍事任務。新冠肺炎疫情發生以來，大陸軍隊通過互致信函、互通電話、開展抗疫經驗視頻交流以及醫療物資援助等方式積極推動國際軍事合作，以實際行動承擔大國責任履行國際義務。

大陸國防部強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。」造成當前台海形勢緊張的根本原因，是民進黨當局妄圖挾洋自重、以武拒統，是外部反華勢力企圖「以台制華」、分裂中國。我們必須嚴正指出，搞「台獨」就是死路一條。如果有人膽敢試圖把台灣從中國分裂出去，解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何干涉中國內政、破壞台海和平穩定的圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

大陸國防部表示，20年來，美方非法對伊拉克、敘利亞、利比亞等國發動戰爭和軍事行動，造成的死亡人數超過80萬，數千萬人流離失所。多年來的事實證明，美方才是地區動亂的始作俑者、國際秩序的違反者、世界和平的破壞者。國際社會對此早有公論。美方不反思自己，反而發表所謂報告對中國正常的國防和軍隊建設妄加評論，對中方維護主權和安全利益的正當行為說三道四。我們要求美方客觀理性看待中國國防和軍隊建設，停止發表錯誤言論和有關報告，以實際行動維護兩國兩軍關係健康發展。

大陸國防部表示，大陸軍隊將忠實踐行人類命運共同體理念，堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，積極開展地區安全合作，及時提供國際公共安全產品，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

(中時 )