國民黨將派前立法院長王金平參加海峽論壇，遭大陸央視女主播李紅解讀是向對岸求和，引起黨內不滿，湧現反對出團聲音。對此，資深媒體人蔡詩萍認為，國民黨是該考慮不去海峽論壇了！他說國民黨若不嚴正思考「去或不去」的問題，最終只會讓自己成為蔡英文、王金平、共產黨三方面夾擊下，最大的輸家。

蔡詩萍在臉書指出，海峽論壇還沒舉行，已經搞得國民黨灰頭土臉了。原先國民黨去，就必須以走鋼索的心情小心翼翼了，且這次與會的還有台灣統派團體政黨，國民黨要怎麼區隔自己的角色？「說真的，在大陸掌控媒體的一言堂形勢下，國民黨可謂步步驚險！」

他說國民黨派出王金平、李乾龍當正副團長，算是兼顧政府禁令之下，不錯的安排，「但錯就錯在，王金平竟然去見了蔡英文總統？！」蔡詩萍說國民黨顯然是事後才知道，蔡英文找王金平，所以才有緊急「四人小組」的闢室密談，王金平再三保證絕不傳話，「但，多少人相信呢？」他說李紅釋出「這人是來求和的」訊息，不管是反映高層意思還是純粹黨媒反應，關鍵是「國民黨都是大輸家了」！若李紅指的「這人」來求和，是暗指他被蔡請託，那國民黨豈不替蔡背黑鍋！讓王金平意外當「特使」，而國民黨卻從頭到尾，都在狀況外？若李紅指的「這人」來求和，是根本輕視國民黨的角色，那國民黨就更尷尬，因為竟被列在「求和」名單裡。

「兩岸形勢的緊繃，不會只有單方的責任」。蔡詩萍說民進黨不接受九二共識，卻贏兩次總統大選，難道還不足以讓國民黨省思，為何九二共識窒礙難行嗎？為何九二共識失去市場呢？當中共的軍機，不斷騷擾臺海安寧，製造無謂的緊張時，國民黨願意不避忌諱，參加海峽論壇時，中共黨媒竟還公然笑國民黨「求和」？

蔡詩萍直言，國民黨若不嚴正思考「去或不去」的問題，最終只會讓自己成為蔡英文、王金平、共產黨三方面夾擊下，最大的輸家。「真的，海峽論壇不去也罷了！」

(中時新聞網)