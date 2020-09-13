港府早前透過兩輪防疫抗疫基金推出多項措施，政務司司長張建宗今早（13日）在網誌透露，即將推出的新一輪防疫抗疫基金，會聚焦支援受到社交距離措施直接影響的行業及人士，政府預期9月下旬將撥款申請交立法會財務委員會審批。

據港媒報導，張指，因應疫情持續放緩並漸趨穩定，及社會對進一步恢復社交及經濟活動的需要，政府會因應情況，逐步放寬其餘抗疫限制措施，但他提醒市民切勿鬆懈，即使再次出現「零確診」，也要保持戒備。因有專家指出，預計香港在秋冬季很可能會出現第四波疫情，市民要有心理準備和病毒共存，直至有效疫苗出現和被廣泛應用。

他提到明日（14日）是香港全民檢測計劃的最後一天，呼籲尚未參與的市民，特別是外籍家庭傭工及學生，把握今明兩天的機會參與。而截至昨晚（12日）10時，於網上登記參與的市民已達134萬，加上不少市民即場（walk-in）檢測，接受採樣累計人數已超過166萬。

他又感謝各檢測中心負責採樣的數千名醫護團隊及負責支援的現職及退休公務員，也感謝內地支援隊人員為香港市民日以繼夜地工作，確保能在最短時間內得出檢測，即使面對一些別有用心的人士造謠抹黑，仍然無阻他們堅守崗位。

(中時 )