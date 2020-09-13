中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(13)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，台北市山區也有局部大雨發生的機率。經濟部水利署上午9時50分左右針對基隆市、新北市發布一級淹水警戒。

水利署指出，基隆市的中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區以及新北市的瑞芳區皆屬於一級淹水警戒，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

(中時新聞網)