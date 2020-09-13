豪雨特報 新北、基隆一級淹水警戒 10:092020/09/13 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豪雨特報，水利署對新北、基隆發出一級淹水警戒。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(13)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，台北市山區也有局部大雨發生的機率。經濟部水利署上午9時50分左右針對基隆市、新北市發布一級淹水警戒。 水利署指出，基隆市的中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區以及新北市的瑞芳區皆屬於一級淹水警戒，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。 雷雨區擴大 北北基豪雨特報 吳德榮：2熱帶擾動醞釀 (中時新聞網) #淹水警戒 #豪雨特報 #水利署 #天氣 #氣象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大雨特報來了 8縣市嚴防雷雨轟炸 14:082020/09/10 生活 遭海巡署打臉 王定宇竟扯包圍非指「團團圍住」 15:312020/09/12 政治 王定宇爆料大陸船隻包圍東沙 海巡署打臉：絕非事實 13:592020/09/12 政治 偽台罩橫行 食藥署承認未稽查 04:102020/09/11 生活新聞 偽罩爆不完 高檢署促全台嚴查 04:102020/09/12 生活新聞 海巡署三管齊下 加強海上緝毒 04:102020/09/13 社會新聞 基隆受鋒面影響下強降雨 多處淹水嚴重 19:572020/09/12 生活 喬山、哈伯拚擴廠 中市府依法助投資落地 18:142020/09/10 財經 北海岸出遊注意 新北、基隆「豪雨特報」 06:372020/09/13 生活 午後雨彈開炸 全台10縣市大雨特報 13:222020/09/11 生活 生活熱門新聞 剩5天鬼門關！命理師曝禁忌：「這字」絕不能說出口 恐衰1年 - 生活 好市多中秋海鮮組合悄上架 網一看內容暴動：難怪搶不到 - 生活 高雄女居檢13天猝死 檢方今相驗公布結果 - 生活 她逛好市多結帳後店員默默吐7字 網淚推：還不去買爆 - 生活 農曆七月初一打牌拿怪牌 4人「僅他沒拜」隔年葬身火窟 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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