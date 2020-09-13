「斯巴達」障礙跑競賽重今年新增專為4至14歲孩童設計的「Spartan Kids小勇士賽」，不同年齡層分配適合長度的賽道，訓練孩子的體力、耐力與意志力。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

障礙路跑指標「斯巴達障礙跑競賽」體育館賽事，邀集選手挑戰總長5公里、20項障礙挑戰關卡，在國立台灣體育運動大學田徑場熱鬧登場！運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席起跑儀式表示，今年特別新增專為4至14歲孩童設計「Spartan Kids小勇士賽」，不同年齡層分配適合長度的賽道，訓練孩子的體力、耐力與意志力，一起來感受台中運動的魅力。

運動局表示，斯巴達障礙跑是近年出現的新形態障礙賽，以泥濘、高繩、繩索等障礙風靡全球冒險好手，去年台中市首度舉辦斯巴達障礙跑體育館賽事，受到熱烈迴響，今年受疫情影響，不開放國外選手報名參賽，仍不減挑戰者的熱情，吸引眾多冒險好手報名參加。

今年的「Spartan Kids小勇士賽」與台灣原創動畫影片《小兒子》跨域合作，男主角「阿甯咕」擔任運動大使，與現場小勇士一同起跑，競爭組賽事冠軍由台中市立太平國中陳姿亦小朋友奪下，她已連續參加4年，今日在衝過通終點線時表示，「很刺激！很興奮！」孩子們在穿越障礙的過程中，發揮互助合作的精神，家長們也一起同歡，打造親子運動新風潮。

今年賽道特別選定修繕後首度啟用的台體大田徑場作為競賽場域，今日還有大人喜愛的「體育館賽事」，參賽者不只要挑戰總長5公里賽程，沿途還設置跳箱、藥球、五呎高牆、加重跳繩等20項障礙挑戰關卡，考驗耐力與毅力。

打造運動酷城市，運動局與台中市身心障礙運動總會合辦「2020年華鳳盃大台中身心障礙保齡球大集合錦標賽」，今年共有27組參賽隊伍報名，運動局感謝台中市身心障礙運動總會用心推展各項賽事。

台中市身心障礙運動總會理事長、市議員陳清龍表示，保齡球運動是國人喜好的休閒運動，也很適合做為推廣身心障礙者參與的運動項目，這項賽事參加選手人數每年都有增加，未來將持續舉辦，讓更多身心障礙朋友有機會體驗運動的魅力。

(中時 )