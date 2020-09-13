鉛是一種天然生成的金屬，於地殼中存在少許的含量。鉛在環境中無所不在，包括空氣、水和土壤。從過去研究中早已發現鉛對心血管等系統有不良影響，起近年全世界心血管疾病有年輕化的趨勢，然環境因素於其中的角色在過去少有研究闡明。

暴露與心血管危險因子有正相關 濃度與股骨骨密度有負相關

臺大醫院環境職業醫學部蘇大成主任與恩主公醫院林建宇副院長及國家衛生研究院國家環境醫學研究所黃柏菁助研究員，過去兩年來針對青少年與年輕成人的鉛暴露研究發現，青年人的鉛暴露不僅與胰島素阻抗、血壓、代謝症候群等心血管危險因子有正相關，更進一步地發現，鉛與頸動脈早期動脈硬化也有密切的正相關。

進一步探討鉛造成動脈硬化的可能機轉，發現早期鉛暴露與內皮細胞功能失常有關，且鉛除了直接與動脈硬化相關，也可能藉由調控DNA的甲基化後間接造成動脈硬化。

此外，研究團隊也藉由分析美國健康與營養調查資料庫，發現體內鉛濃度也與股骨的骨密度有負相關，這趨勢在停經前的婦女更加明顯，因此也可能會增加之後骨折的風險。

鉛在血液中半衰期約為30天 在骨頭中則約高達25年以上

世界衛生組織指出，鉛在環境中有多重來源，包括石油（含鉛汽油）、油漆、染料、食物罐頭之焊接劑、含有染料的食品容器、含鉛水管、工業製程、含鉛中草藥、含鉛糖果紙、含鉛玩具等，經由空氣、家戶灰塵、街塵、土壤、水及食物進入人體者占80%以上，如將鉛物質或食物吃下被小腸吸收，經由門脈循環後進入肝臟，然後分布到肝、腎、血球，其中有80%以上儲存於骨頭與牙齒中，鉛在血液中半衰期約為30天，在骨頭中則約高達25年以上。

鉛負面影響身體生理系統 避免鉛暴露生活有對策

鉛之所以被重視，是因為鉛幾乎負面影響了我們身體所有的生理系統，並非人體所需之必要元素，最重要的是國際間公認鉛暴露沒有所謂的安全值。為防堵鉛暴露，蘇大成建議，早上或返家後自來水水龍頭先打開，讓水流1-2分鐘，將沉積在管路之鉛排出，並可作為沖馬桶、澆花等非食用用途，在烹煮蔬菜前徹底浸洗，尤其是葉菜，可減少蔬菜表面上含鉛的塵垢及泥土。

目前水龍頭國家標準CNS 8088規定「飲水用」水龍頭之鉛含量需<0.25%，且鉛溶出量為 5 ppb以下，建議選用具有經濟部標準檢驗局標章之「飲水用」水龍頭；倘仍有用水疑慮，可選用經認證可去除鉛之淨水器。

而盛裝菜餚食物用安全餐具，不用裝飾器皿，且避用色彩鮮艷的餐具，更不能用鮮豔餐具來盛放酸性食物，以防彩色顏料中的鉛滲入食物中。與食物接觸的餐具，最好購買沒有顏色或圖案，儘量挑選白色、平滑的；此外，給予小孩的玩具的挑選上，也應具有經濟部標準檢驗局安全標章之玩具。

如要使用中藥則須注意其來源安全可靠，如長期服用後發現四肢微麻或無力等神經症狀，應暫時停藥且諮詢其他醫師、尤其避免嬰幼兒使用欠缺安全管理的藥物。

在所處環境，宜注意清掃、吸塵，避免處於有落漆、剛油刷或焊接作業的場所；油漆建議選用獲得內政部建築研究所推動之健康綠建材標章之水性，而從事含鉛作業時，應穿著工作服，且勿將工作服穿回家，下班時需於工廠更衣、沐浴再回家。

鉛無所不在 排除鉛毒3大食物超給力

若要幫助身體排毒，蘇大成建議日常可食用這3類排鉛食物：

一、含鈣、鐵、鋅食物：鈣、鐵、鋅與鉛進入體腸胃道是通過同一運載蛋白，所以具相互競爭機制，因此可以多吃些富含鈣、鐵、鋅的食物，例如豆製品、肉類（牛肉）、蛋類、動物肝臟、牛奶、蝦皮等。

二、蛋白質食物：例如豆製品、蛋等，其蛋白質成分與體內鉛結合成可溶性化合物，進而阻止人體對鉛的吸收。

三、含維生素C的食物：可抑制人體對鉛的吸收、促進鐵質吸收，有助抵抗鉛害，協助體內的鉛從糞便排出。

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(中時新聞網)