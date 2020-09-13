台中兩個家庭共6人，昨前往南投栗栖溪附近的河床邊露營，今天凌晨在睡夢中遭上游武界壩大觀電廠突如其來的放水沖走！南投縣消防局獲報後緊急出動救援，已傳出死傷。台電納悶，電廠匝門開啟必須透過人員下達指令，「照理說不會自己打開」，外界懷疑機械發生故障，台電低調表示要再調查。

這起意外發生在南投縣仁愛鄉的一線天景點附近，13日凌晨4點多，露營的兩家人仍熟睡，不料被大水沖走。台電發言人張廷抒證實，武界壩的排洪閘門今晨4點12分、5點08分各開啟一次，暫時不清楚「門為什麼會自己打開」。

張廷抒表示，排洪匝門重達數噸，開啟程序為人員先下達指令，確認後才會打開；匝門本身也無定時開啟裝置，相關原因有待進一步釐清。目前為配合南投警消搜救，已將匝門電源全面切斷，確保安全。

空勤總隊直升機今天上午兩度執行搜救任務，上午7點出發，抵達武界壩時因當地雲層太厚無法執行任務，8點28分返航；9點，再度從清泉崗起飛，執行搜救。

武界壩由台電大觀發電廠管理，過去從未發生這種離奇的開門放水事件。據了解，台電內部百思不得其解，正調閱相關資料，希望釐清整起事件發生原因。

(中時 )