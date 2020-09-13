手作蛋糕好療癒！

少女的心中一定有著烘焙魂和甜點夢，但卻苦於家中空間、器材不足，無法體驗手作的樂趣。不過現在有越來越多的共享廚房DIY手作甜點工作室，每家特色都不一樣。

不論是情緒不好需要紓壓，或想跟姊妹肩並肩製作甜點邊聊天更新近況，甚至想替愛人親手製作蛋糕製造驚喜，DIY手作甜點店已經成為聚會的新選擇。看著完成後的作品，實在太療癒了啊！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數劇關鍵引擎》，找出大台北地區的手作甜點店和烹飪工作坊，快揪好友去踩點吧。

image source:FB/LAZY U+U 工作室 Taipei

Top 10 JMI 手作烘焙坊

JMI手作烘焙坊是小班制的烘焙教室，教學的甜點走可愛風，像是超受歡迎的角落生物小蛋糕、達菲&雪莉玫造型馬卡龍、寶可夢鳳梨酥等等。此外還有馬林糖、糖霜餅乾、檸檬塔不同甜點教學，有一般和親子課程，沒有基礎也可以參加，價位為一千元起跳。

FB：JMI 手作烘焙坊

電話：0937-162-924

地址：台北市信義區文昌街331號

Top 9 Welcome Bake

在中山國中站附近的Welcome Bake，提供的甜點品項像是泡芙、蛋糕還有手撕麵包，店家使用平板教學，遇到問題也有店員在旁協助。最厲害的是甜點完成後，還可以在一旁的室內攝影花牆、室外野餐區拍照，連拍照道具都幫你準備好了！

FB：Welcome Bake

電話：02－27189178

地址：台北市松山區復興北路361巷12號

Top 8 Hananeco花貓蛋糕實驗室

Hananeco花貓蛋糕實驗室是偏向專業型的烘焙教室，這裡可以學到顏值高的擠花蛋糕，還有時下流行的達克瓦茲、生乳捲等，不論是基本甜點還是造型蛋糕都有，想完成夢幻作品來這就對了。特別的是，Hananeco花貓蛋糕實驗室偶爾還有提供花藝教學喔！

FB：Hananeco 花貓蛋糕實驗室

電話：02－2923－9556

地址：新北市永和區仁愛路49號

Top 7 LAZY U+U工作室

LAZY U+U工作室根本就是網美攝影棚，每個角落都是打卡點，能製作的品項包括水果塔、生乳酪、戚風蛋糕、費南雪、司康等，同樣也是讓客人跟著平板教學製作，完成作品後，馬上就可以在工作室拍攝美美的照片上傳啦！

FB：LAZY U+U 工作室 Taipei

Apartment：北市大安區和平東路二段259號9樓

Garden：台北市中正區羅斯福路二段8巷16-2號1樓

Top 6 吃甜甜烘焙坊

進到吃甜甜烘焙坊，馬上能看見整面TIFFANY綠牆還有超可愛的Logo，法式風格的裝潢，就像走進下午茶店一樣。店家細心的在器材旁附上使用說明，還特別提供小山園抹茶粉製作抹茶品項！另外還有Oreo巧克力湯種蛋糕、法式烤布蕾等會流口水的美味。

FB：吃甜甜烘焙坊

電話：02-2351-1728

地址：台北市中正區信義路二段33號6樓之 3

Top 5 ABC Cooking Studio

來自日本的廚藝教室品牌ABC Cooking Studio，除了甜點也有一般料理教學。非會員也能報名體驗課程、一日課程或團體課，ABC Cooking Studio在許多百貨公司都有設店，相當方便。

FB：ABC Cooking Studio

分店：南港教室/環球板橋教室/SOGO敦化教室/台北101教室

Top 4 太棒Très Bien

位在板橋的太棒，門口看起來很像麵包店，有濃濃的異國風情，店內的長桌讓客人可以邊做甜點邊交流。太棒的人氣旺到直接在對面開設了二館，品項有不少可愛的造型蛋糕，非常適合作為壽星的慶生行程。

FB：太棒Très Bien

電話：02-2258-8721

地址：新北市板橋區文化路一段142號

Top 3 自己做烘焙俱樂部

自己做烘焙俱樂部在台北、新竹、台中和台南都有分店，店內色彩繽紛，充滿童趣。同樣也用平板教學，菜單還會清楚標示「新手上路」、「剛剛入門」、「駕輕就熟」等。若是當天壽星，還能到店免費做生日蛋糕。

FB：自己做 烘焙聚樂部

分店：台北士林／台北南京／新北文化／新北板橋／新北新店

Top 2 Funsiamo玩美烘焙體驗

Funsiamo的特色是高級質感貴族風蛋糕，親手製作職人系蛋糕，完全不是夢！除了常見品項像是馬卡龍、派塔跟慕斯，還有炫技感超強的抽鈔票蛋糕跟手寫字體蛋糕，想送給壽星驚豔的豪華禮物，來這就對了！

FB：Funsiamo

電話：02-2775-3688

地址：台北市大安區光復南路200巷28號

Top 1 Yamicook

Yamicook是傅培梅飲食文化教育基金為了推廣烹飪成立的平台，也是屬於專業廚師開班授課的烹飪教室，更不時會請來國際級的大師教學。Yamicook除了料理課程品項相當多元，上課辦活動的形態也很豐富。

FB：Yamicook 美食廚藝教室

電話：02-2777-2988

地址：台北市長安東路二段246號8樓之1

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月05日至2020年09月03日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙北DIY甜點店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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