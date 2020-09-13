高雄市前鎮區11日發生乙烯外洩事件，遭批延誤通知媒體，市府官員卻稱是韓國瑜時期的錯誤政策。昨日高雄一名居家檢疫婦人，被發現在房內猝死，讓網友忍不住酸說，「又要怪韓市長了嗎？」也感嘆高雄最近天災人禍不斷。

高雄市前鎮區乙烯外洩，就怕氣爆事件重演，沒想到卻傳出消防局的救災即時派令，延遲2個多小時才發出，遭疑刻意掩蓋，市府官員更稱是韓國瑜時期的錯誤政策，引發外界撻伐。高雄市長陳其邁昨（12）日到現場巡視說，「過去的事情就算了，但是我們確實有檢討的空間」，會調整SOP，造成大家困擾很抱歉。

高雄一波未平一波又起，美濃50多歲婦人於8月30日自上海返台居家檢疫，期間里幹事每天電話訪視，都未發現異常，昨日卻被家人發現在房內猝死。

臉書粉絲社團「韓黑父母不崩潰」也分享此消息，底下網友留言問到，高雄到底是怎麼了，最近天災人禍不斷，「韓市長離開高雄，高雄全走鐘」「6月6日後高雄惡運連連，真的超可怕」「這次又要推給誰？」「韓一走高雄就破功」。

快訊：高雄居家檢疫女子在家離奇身亡😱😱😱 #求助偉大的邁邁趕快出來說明一下 #這次不要再失蹤三個小時了喔！ 高雄真是一波未平 一波又起！ #天佑高雄🙏🙏 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年9月12日 星期六

(中時新聞網)