29歲韓國女模申才恩臉蛋稚氣如少女，身材卻成反比，大長腿、纖細腰身卻有著34E巨乳，「童顏巨乳」讓她人氣飆升，IG有著逼近200萬粉絲追蹤數，而已經是人妻的她，這幾個月都因疫情升溫而躲家裡，只是分享的生活照都很不一樣，最新曬出了賢妻圍裙照，沒想到一側身全側露，赫見圍裙內上空啥都沒穿。

在網路上擁有超高人氣的辣模申才恩，去年11月讓眾多男網友們心碎，她結婚嫁做人婦，所幸沒因婚姻而放棄工作，甚至疫情也沒阻擋她經營事業的熱情，仍持續在社群分享火辣照片，成功轉型為IG最辣人妻。

而因為疫情關係，申才恩的停工期延長，只能躲家裡，也因此家居生活成了她的攝影題材，反到拍出許多男人心目中夢幻的景象，昨(9/12)她挑戰了「裸體圍裙」，暗紅純色棉質布料展現出樸實感，只是申才恩一轉身，裡頭真的什麼都沒穿，E級雪乳直接側漏，僅巧妙維持三點不走光。

申才恩激情演繹終極版「裸體圍裙」，動作還相當大，甚至大方伸手綁頭髮，尺度逼近走光，讓粉絲激動直呼男人夢想實現，「人妻的誘惑」、「晚上加菜」、「想吃妳…做的菜」。

(中時新聞網)