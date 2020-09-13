美國國防部日前發布2020年《中國軍事與安全發展報告》，大陸國防部發言人吳謙今天就此回應，除稱美方肆意渲染所謂中國軍事威脅等，還指出外部有「反華勢力」企圖「以台製華、分裂中國」，要嚴正強調「搞台獨就是死路一條」。

大陸國防部今日上午發布「吳謙就美方發佈2020《中國軍事與安全發展報告》發表談話 」。內容指出，其內容肆意歪曲中國共產黨和中國軍隊關係，曲解中國國防政策和軍事戰略，渲染所謂「中國軍事威脅」，妄議中國國防和軍隊現代化發展，在國防開支、核政策、台灣等問題上無端指責。

吳謙表示，這是美方抹黑污衊中國和中國軍隊的又一例證，美方連續20年發佈此類報告是赤裸裸的霸權行為和挑釁行徑，嚴重損害中美兩軍關係。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

吳謙也談到台灣問題。內容表示「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」，造成當前台海形勢緊張的根本原因，是民進黨當局妄圖挾洋自重、以武拒統，是外部反華勢力企圖「以台製華」、分裂中國。

吳謙表示，必須嚴正指出，搞台獨就是死路一條，如果有人膽敢試圖把台灣從中國分裂出去，解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何干涉中國內政、破壞台海和平穩定的圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

吳謙又指，美方20年來，在對伊拉克、敘利亞、利比亞等國發動戰爭和軍事行動，造成的死亡人數超過80萬，數千萬人流離失所，美方不反思自己，反而發表所謂報告對中國正常的國防和軍隊建設妄加評論，對中方維護主權和安全利益的正當行為說三道四。

(旺報 )