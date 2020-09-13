太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因涉太電案被判刑3年入獄，今年元旦才刑滿出監，孫另被控長期挪用基金會公款1.24億元，一審判刑1年6月，孫上訴後，高院認為孫有限制出境必要，裁定孫自今（13）日起限制出境、出海8個月。

孫道存因積欠貨物稅，連稅帶罰欠了1.2億元，差點遭法院裁定管收，他雖然及時還錢逃過一劫，但當時因掏空案纏身，無法自由調度基金，檢調懷疑資金來源，追查發現他竟挪用「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會」資金。

檢方起訴指出，孫把兩基金會當成個人金庫，每次挪用10至100萬元不等金額，有時回補部分款項應付主管機關審查，共侵占約1.24億，涉犯公益侵占等罪。

孫今年元旦刑滿出獄，同日又因侵占案遭台北地院羈押。孫哭求讓他回去與96歲老母吃團圓飯，法官裁准3000萬元交保，並自1月13日至9月12日境管。北院審理期間，孫雖認罪，僅承認侵占3400萬元。今年3月北院判孫1年6月。

孫上訴高院，高院因孫境管期限將在9月12日屆滿，日前傳喚孫及律師詢問境管意見，孫未到庭，高院審酌律師、檢察官意見後，認為孫一審被判刑1年6案，若判決有罪確定須入監執行，如未限制出境、出海，可能有逃亡規避刑罰可能性，有限制出境、出海必要，裁定自9月13日起延長限制出境、出海8月。

(中時 )