吳卓源（Julia）在12、13日於LegacyMax信義劇場舉辦「Julia吳卓源5:30 Live In Taipei」演唱會，昨邀來婁峻碩、熊仔、RGRY擔任嘉賓，輪番上陣嗨唱。她一連換四套戰袍，首度秀出美胸及一雙長腿，好身材展露無遺，相當吸睛。她獻唱〈七十億分之一加一〉，婁峻碩突然上台合唱，引起尖叫，他自稱是「吳卓源粉絲後援會成員」，並笑說：「我追星成功了！」

婁峻碩加碼獻唱熱門歌曲〈COLORFUL〉，還打趣說：「我是『救援歌手』，替Julia爭取換造型的時間！」而她在演唱會壓軸獻唱夯曲〈買榜〉，特別邀來原合唱者熊仔、RGRY，警喜上台嗨唱，昨正值熊仔30歲生日，他們私交甚篤特別準備生日蛋糕驚喜，全場大唱生日快樂歌，為熊仔一起慶生，熊仔直呼：「太開心，很驚訝！」吳卓源則表示年初籌備演唱會時就邀請熊仔當嘉賓，「他二話不說就答應，沒想到疫情的關係讓演唱會延到了九月，而且還正撞期熊仔的生日，他仍然還是非常有義氣的在生日的當天出來工作，真的讓我超級感動！」

吳卓源嗨唱造型亮眼。（寬宏藝術x華風數位提供）

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