Behind-the-back into the jam. @KingJames is ready for this one 🥵



(📺: ESPN) pic.twitter.com/5wbdnrjHhq — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 13, 2020

湖人竟用三分球轟垮火箭晉級，看來格外諷刺！湖人13日全場三分球投37中19，命中率高達5成14，更創隊史季後賽投進三分球新高紀錄，終場119比96轟翻火箭，4勝1敗挺進西區決賽，接著就等快艇淘汰金塊，好讓洛城內戰上演！

湖人不僅開局就打出13比2猛攻，更用凶猛三分外線，一度擴大領先到22分之多，光在首節，湖人就投進7顆三分球，也讓他們打完首節，取得35比20大幅領先，詭異的是，打滿首節的安東尼戴維斯，竟然毫無出手次數，得分當然掛蛋。

沒想到火箭次節馬上還以8比0小高潮，轉眼把落後差距縮小到個位數，打完上半場，火箭追到51比62；但在第3節，湖人三分火力再次全開，在馬基夫莫里斯連進兩顆三分球帶領，又打出10比0攻勢，湖人領先差距來到20分以上。

前3節結束，湖人取得95比69遙遙領先，來到末節一開始，庫茲馬、隆多各替湖人投進1顆三分球，也把領先差距擴大到30分，眼見大勢已去，韋斯布魯克竟在最後7分42秒跟場邊隆多親友爆發口角衝突，可惜這只是丟他自己的臉。

湖人先發5人得分全都上雙，詹姆斯29分、11籃板及7助攻表現最佳，庫茲馬17分，馬基夫莫里斯16分，安東尼戴維斯13分、11籃板；火箭則以哈登30分最高，韋斯布魯克全場投13中4、僅拿10分，堪稱火箭提前淘汰的頭號罪人。

(中時 )