臉書上近23萬人的社團「鋼筆旅鼠本部連」的管理員，近期因為刪除社團內有關政治的文章，被指控是「中共代理人」，竟在現實世界遭人毆打，讓他急著求饒發文強調依然維持政治文不能發的原則，「但泛綠除外，想貼什麼都可以，希望我女兒平安，拜託了。」

有網友在PTT上爆料，「鋼筆旅鼠本部連」的管理員原本在社團內無差別刪除政治文，但卻因此被社團成員打上「中共代理人」標籤，而這樣的事情，竟造成他在路上被人打，直接在路上叫他「共產黨」。

該管理員被打後在社團上傳受傷照片，並說自己投降了，「中共代理人」這封號有點沈重，之後依然維持不准政治貼文，「但泛綠除外，你們想貼什麼都可以，我希望我女兒平安，拜託，今後泛綠貼文我不會刪，不用檢舉了。」

也有網友翻出過往事件，選舉期間，該社團湧入大量撐香港的「鍵盤戰士」，讓管理員擋政治文防不勝防，甚至還因此被鍵盤戰士告上法院，但是當管理員邀請這些人一起去香港真正在香港撐香港時，卻沒人理他，他自己卻在當地待三天還送了當地人安全帽。

管理員選後在2月也發文感慨，一堆人在社團死命發文撐香港，不給鬧場還要扣紅帽子，選舉結束，全部熄火，真的要這麼現實嗎？真的選後就扔掉香港嗎？「疫情過去後，請重新想起香港。」

但經歷這次被毆打事件，管理員坦言自己真的怕了，考慮直接關版，命真的重要，對於路上被打與他刪政治文有沒有關係他也說自己沒證據，只是揣測，他道歉，但是「君子不近危地」，考慮關版，中共代理人的稱號還是饒了他吧。

(中時 )