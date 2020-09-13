光芒隊今（13）日在主場繼續迎戰紅襪隊，7局下布蘭登羅（Brandon Lowe）的陽春全壘打攻下超前分，終場以5比4險勝，拿下2連勝，也成為美國聯盟第1支30勝的隊伍，排名第1種子，如果維持住這個席次，季後賽將遭遇第8種子，即外卡第2隊，目前是洋基隊。

光芒隊今天傷了一員大將，就是第4棒韓籍球員崔志萬，他在4局下獲得四壞球上一壘，另一名隊友亞當斯也被保送，崔被擠上二壘。接下來奈特羅擊出一壘安打，崔志萬快馬加鞭衝回本壘，可能是太早滑壘導致左腿肌拉傷，膝蓋也受到擠壓，只見他倒在本壘板旁掙扎，後來被隊友攙扶退場。他今天1打數擊出二壘安打，另獲1次保送，打擊率2成30。

崔志萬退場後由日籍的筒香嘉智接替指定打擊的位置，結果2打數無安打，打擊率又跌破2成，掉到1成96。

今年大聯盟的日籍球員投打表現似乎呈現對比，投手非常搶眼，達比修有、前田健太最佳，田中將大、菊池雄星也不錯，野手則大都低迷不振，打擊率都在2成邊緣掙扎。

(中時 )