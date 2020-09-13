美聯中區豪強雙城、印地安人前日爆發板凳清空的衝突，導火線是雙城牛棚投手羅莫(Sergio Romo)8局上對印隊打者林鐸(Francisco Lindor)嗆聲。大聯盟13日下令處罰，羅莫禁賽1場與罰款，林鐸只須罰款，不過數字都未公開。

當時羅莫讓林鐸擊出外野飛球，林鐸從擊球之後就與羅莫互瞪，林鐸走到一壘的途中，視線都沒離開過羅莫。羅莫更是死瞪著他一邊跟著往一壘移動，林鐸踩上一壘之後(他被接殺出局)作勢衝向羅莫，兩邊隊友跑來拉開他們，雙方沒有動手。

印地安人代理教練小阿洛馬(Sandy Alomar Jr.)說：「只是一點口角，我認為不需要因此把人禁賽，但我猜大聯盟想要防微杜漸。」依照往例，這種程度不會被禁賽，今年為了防備新冠疫情而加重相關懲罰。羅莫接受懲處不上訴。

其實羅莫和林鐸有什麼過節呢？兩軍上月交戰時，羅莫和印隊休息區對罵了幾句，後來雙城獲勝。過兩天印隊打敗雙城，羅莫登板失3分，林鐸就在板凳區對羅莫叫囂，兩人結下樑子。羅莫本來就脾氣不好，加上雙城、印隊戰績咬得很緊，更增添彼此的對立。

(中時新聞網)