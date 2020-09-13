阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗爆出一名受試者出現嚴重副作用而暫停測試，在經過英國主管機關同意放行後，阿斯特捷利康12日宣布，將恢復英國的臨床試驗。

阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗上周爆出一名受試者出現嚴重副作用而暫停測試，在經過英國主管機關同意放行後，阿斯特捷利康昨（12）日宣布，將恢復英國的臨床試驗。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，阿斯特捷利康製藥公司昨日宣布，在經過獨立委員會及國際監管人員審查疫苗的安全數據後，檢查人員已經向英國藥物及保健產品管理局（MHRA）表示，阿斯特捷利康與牛津大學研究人員共同開發的新冠疫苗是安全的，建議他們可恢復在英國的臨床試驗。

阿斯特捷利康8日宣布，一名英國患者在參與疫苗試驗後出現不明疾病的副作用，導致疫苗全球臨床測試緊急暫停，以調查患者出現的副作用是否和施打疫苗有關。當時阿斯特捷利康並未透露患者相關細節，不過《紐約時報》（New York Times）上周引述消息人士指出，該名患者罹患的是稱為「橫貫性脊髓炎」（Transverse myelitis）的罕見脊椎發炎疾病。

牛津大學周六也證實，已獲得英國監管單位許可，可恢復疫苗臨床試驗，不過牛津大學也在聲明稿中坦承，先前就預期在這樣大型的測試中，部份受測者會出現不適症狀。

世界衛生組織（WHO）先前指出，全球約有180個新冠疫苗候選人正在進行測試，其中阿斯特捷利康與牛津大學研發的疫苗在第一階段與第二階段臨床試驗大獲成功後，已被視為最具潛力的疫苗候選人，該疫苗的測試橫跨多國，英國、美國、巴西、南非等國共有約3萬人參與第三階段臨床試驗。

阿斯特捷利康拒絕透露全球試驗何時恢復，不過「印度血清研究所」（Serum Institute Of India，SII）已經表示，待印度藥品管制總局（Drugs Controller General of India）批准後，他們才會重啟測試。

(中時新聞網)