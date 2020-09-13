一步武林征戰亂，天意失色難違轉，風月主人掌逆世雙鱗，更得異天魔之力，欲破兵厄劍瘟封印之際，江南春信首見怒容，風雲流轉，精靈驚走，浩現開物天劍，高聲喝，戰意揚，風月主人同現戰鱗，雙方極端交會，霎亂地氣天序！

鴻蒙五奇計中謀，白骨冷簫兵劍劫，血色塔外血霧瀰漫，赫見一座萬屍劍山詭然聳立，怨氣盈野，積月不散，宛如當年劍界悲劇重演，原是止戈之器，此刻竟是成了最不可預料的變數；異變頻傳，殘殺無盡，劍化邪瘟，再啟兵禍！

一念風雲江湖變，五巔之嶽墨殤災，受地氣吸引的天爆引起地脈解封，玉龍隱士豁盡畢生極元阻擋，卻見四道強悍之氣疾衝而出，異殃猂玦意外現世，三芒競散，一芒直貫岳雲深體內，新傷舊患剎然爆發之際，再遇掌死之智欲天九宸藐烽雲取命而來！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決》第1章：霹靂兵烽決；第2章：欲天九宸藐烽雲。

(中時 )