農曆7月鬼門開，各種鬼魅傳聞甚囂塵上，其中軍中鬼故事也讓人津津樂道。過去就曾有老兵採摘海芙蓉，導致整個營舍鬧鬼，睡覺時被摸臉、掀開棉被。

據《自由時報》報導，馬祖國之北疆民宿老闆娘透露，約1988年，有名即將退役的老兵在西引島採摘海芙蓉，打算泡藥酒帶回台灣當紀念，沒想到營舍卻開始不平靜。有老兵睡覺時棉被遭掀開，但當時連長才剛報到，以老兵快退伍「八字輕」為由先安撫，後來又發生新兵睡覺時被摸臉。

連長為一探究竟決定換寢室，在無風的狀況下，晚上看公文紗門不斷被用力關上，草稿廢紙丟到垃圾桶又彈出、垃圾桶翻倒，怪事不斷，連長這才相信真的撞鬼。

連長詢問後得知，先前當地有年輕人因採摘海芙蓉摔死，屍體遭尋獲時海芙蓉仍抓在手上，老兵採走海芙蓉後，死者可能不甘心因此跟到部隊。民宿老闆娘說，後來請老兵交出海芙蓉，與紙錢一起燒給往生者才平息事件。

海芙蓉又稱烏芙蓉，不僅可以避邪，還能治療風濕關節痛，經常被拿來泡成藥酒。

(中時新聞網)