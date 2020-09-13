國民黨發動「反萊豬」公投連署，台中豐原場民眾踴躍響應，2千張連署書2小時被索取一空。（王文吉攝）

國民黨發動「反萊豬」公投連署，台中豐原場多位市議員、里長都到場號召全民站出來。（王文吉攝）

國民黨發動「反萊豬」公投，13日在台中豐原號召連署，2千張連署書2小時被索取一空。主席江啟臣受訪表示，雖然公投明年8月28日才能舉行，但民眾的憤怒已經在燃燒，如果不好好處理，民意一定會反撲，籲蔡政府「不要一黨獨大、一人專斷，決定攸關人民健康的政策」。

國民黨13日在台中豐原第一市場橫尾街福德祠號號召「反萊豬」公投連署，2千張連署書2小時被索取一空。黨主席江啟臣、台中市長盧秀燕、多位市議員，及多位里長都到場力挺，呼籲全民站出來展現人民的意志。

「反萊豬」公投若成案，明年8月28日才能舉行投票，如何能擋住明年1月1日開放進口含瘦肉精美豬？江啟臣受訪表示，雖然公投明年8月28日才要舉行，但是民眾的憤怒已經在基層燃燒，如果不好好處理，民意一定會反撲。

江啟臣強調，公投連署過程讓民眾以實際行動來展現民意，再次呼籲蔡政府要看到民意、要能夠界納民意，進而改變政策，「不要一黨獨大，一人專斷，決定攸關人民健康的政策」。

江啟臣喊話蔡政府，到底開放換到什麼，至今沒有跟人民說明，要犧牲人民健康，好歹告訴大家「這樣的政策，為國家得到什麼利益或好處？至今都沒有。」國會即將開議了，國民黨一定會強力監督，這樣的法令，不應只是備查，應該改為審查。

江啟臣說，蔡政府必須跟人民道歉，因為這完全違背捍衛人民健康的承諾，至於立法院該審查的法案、行政命令等，國民黨一定會站在人民立場，最強力監督，提出相關食安法案，民進黨不要阻擋民眾捍衛自己健康的權利。

(中時 )