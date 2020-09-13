People talk a lot about AD and Lebrons offensive genius, but the Lakers defense is also ELITE — Jeremy Lin (@JLin7) September 13, 2020

才剛拿到中華民國護照，卻遲遲還沒決定自己未來動向的林書豪，13日眼見自己前東家湖人淘汰火箭率先挺進西區冠軍賽，讓他不禁發推感嘆，「人們都在討論詹姆斯與安東尼戴維斯的進攻天賦，卻不知道湖人的防守也屬於菁英等級！」

也難怪林書豪會如此認同湖人的防守實力，光看13日這場西區準決賽G5，火箭全場投籃命中率僅3成71，含三分命中率2成65，反觀湖人投籃命中率高達5成27，含三分命中率5成14，火箭最後會以23分的懸殊差距落敗並不意外。

其實返回美國休息的林書豪，最近都相當關注NBA動態，除了公開讚揚熱火在季後賽表現，也曾恭喜他的昔日黃蜂隊友馬文威廉斯宣告退休，「馬文威廉斯退休快樂！他是我曾擁有過的最棒隊友之一，也經常照顧全隊每1個球員。」

比起看到林書豪談論NBA，球迷最關心的還是他的未來動向，畢竟他上季所效力的大陸CBA北京首鋼，最近補強動作頻傳，接連補進李慕豪、范子銘兩名優質內線好手，也被看好將成下季奪冠熱門，但豪哥的去留到底何時才可明朗呢？

(中時 )