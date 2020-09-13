台南市長黃偉哲（右三）製作「柚香柚甜壽司」，大讚好吃。（李宜杰攝）

台南假日農市現場供應文旦、酪梨、釋迦等水果。（李宜杰攝）

受到新冠肺炎影響，各界原預估今年文旦銷售受阻，孰料今年南市整體文旦量已賣破7成，團體訂單更是較去年成長2成左右。台南市農會供銷部主任龔世明指出，目前台南假日農市尚有約1500箱頂級麻豆，歡迎民眾持三倍券、農遊券，把握最後一個檔次前往採購。

農遊券將於16日到期，台南市假日農市把握最後1個周末，於13日上午9時，以文旦為主題舉辦2020台南蔬果節「地產地銷」展售活動。農業局長謝耀清表示，南市文旦種植面積約1106公頃，今年約產2萬5000公噸，占全台26％，尤以麻豆、下營、官田最多，已於8月底採收完畢。

謝耀清指出，由於今年採收期至中秋節較長，因此產銷平穩，下營農會9萬多斤已全數完售，目前僅剩台南假日農市銷售最後1批頂級文旦，價格約落在5斤400元、10斤700元，歡迎民眾前往選購。

龔世明說，假日農市的文旦相較其他縣市，具有更濃的果香且口味甘甜，而且每1顆都有產銷履歷，民眾可放心採購。龔世明也指出，受到農遊券助攻，台南市假日農市單靠農遊券已入帳約600萬元，農會超市業績更是直逼1600萬元，本周為最後1個周末，預估假日農市可再創600萬元商機。

台南市長黃偉哲今日（13）出席文旦展售活動，特別扮演文旦柚達人，DIY「柚香柚甜壽司」，提供現場民眾試吃。黃偉哲堅持，好的文旦要留給台南鄉親食用，「地產地銷，不必北漂！」

台南假日農市現場除販售文旦柚外，還有新市區農會毛豆香腸、麻豆區蔬果產銷班柚子參、大內區果樹產銷班酪梨等農產品、伴手禮，提供民眾品嘗、選購。

(中時 )